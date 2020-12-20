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انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض أسعار الدواجن البيضاء في السوق المصرية و بـ16 جنيه كيلو الأمهات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الدواجن تراجعاً خلال هذه الفترة، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 20 إلى 21 جنيهاً للكيلو الواحد، بينما تراوحت أسعار الدواجن الحمراء والساسو مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، ما بين 29 إلى 30 جنيهاً، وتشهد عملية بيع وشراء الدواجن رواجاً كبيراً خلال هذه الفترة سبب انخفاض السعر، وإقبال المواطنين على الشراء والتخزين في المنزل من أجل الاستفادة بهذا السعر المنخفض.
أسعار الدواجن اليوم
أما سعر كليو الدواجن البلدي فقد تراوح اليوم ما بين 36 إلى 37 جنيهاً، وتراجع سعر كيلو الأمهات إلى مسجلاً ما بين 16 إلى 17 جنيهاً في السوق المصرية، كما تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 3 إلى 3.50، أما الكتكوت الأحمر أو الساسو فقد سجل نحو 3.75 جنيهاً والكتكوت البلدي سجل ثلاثة جنيهات.
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ويرغب العديد من المواطنين في شراء الدواجن بسبب انخفاض أسعار مقابل اللحوم الحية، وأصبحت الملاذ الأكثر أمناً وأقل سعراً للعديد من الأسر المصرية خلال هذه الفترة، وتزداد أسعار البيع للمستهلك ما بين 2 إلى ثلاثة جنيهات في الكيلو بحسب مصاريف النقل.
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