بالفيديو.. مجدى ملك لــ دوت الخليج: البرلمان أدى دور وطنى كبير.. لكنه لم يكن مرضيًا للمواطنين

قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" ونحن فى نهاية دور الانعقاد الأخير، نؤكد أن البرلمان المنقضى مدته فى 9 يناير 2021، أدى دور وطنى قوى، يحمل أجندة تشريعية ثقيلة.

وتابع خلال حديثه، البرلمان الحالى جاء بعد فراغ برلمانى ظل لمدة 5 سنوات، حيث كانت الدولة المصرية، تعانى من انهيار المؤسسات.

وأضاف عضو مجلس النواب، بكل تأكيد البرلمان المنقضى لم يكن مرضيًا بالشكل الكافى للشارع، لأنه يجمل عبء كبير، وكان منحازًا بشكل كبير لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

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وأختتم حديثه، البرلمان المقبل، سينحاز للمواطن وهمومه، وأمامنا العديد من الملفات الخاصة المتعلقة بالأعباء التى يتحملها المواطن، ونتمنى أن يأتى بحكومة قوية، وتحسن فى مستوى المعيشة، وأن يكون هناك تصويب لمنظومة الدعم.