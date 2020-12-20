تامر حسني يوجه رسالة لـ بيج رامي بعد حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020

تامر حسني يهئني لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، لحصوله على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر، قائلا: "اللي فوق صورة البطل العالمي بيج رامي لما خسر في 2017 هو فعلا خسر بس معرفش اليأس ورجع اتمرن أكتر وعاند واجتهد وصبر وصمم أنه يروح تاني ويكسب ويبقى بطل العالم والأول والمنتصر".

الصورة دي درس لكل حد حاسس بإحباط ولكل حد فشل قبل كده، أن الأمل موجود بس أنت خليك فولاذي بجد خليك شخص مصمم على النجاح كلنا فشلنا ميت مرة بس إصرارنا على تحقيق أحلامنا كان أقوى من إحساسنا بحزن الفشل والله مش كلام وخلاص دي حقيقه والصورة دي درس عظيم لكل الناس مبروك يا بطل يا عالمي طبعاً انتصارك ده شرف لكل مصري وعربي".

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وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخي بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، ونشر صورة من تتويجه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :"هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم انتم احبابي".

