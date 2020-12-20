ديك العياط .. حمو بيكا لأول مرة في بطولة سينمائية

يطل الفنان حمو بيكا لاول مرة علي جمهورة في السينما في فيلم اسمه " ديك عياط"، وهو فيلم اجتماعي كوميدي، لم يتم تحديد موعد التصوير حتي الآن، ولكن الجهة المنتجة للفيلم تتابع اختيار الفنانين المشاركين في العمل.

ويواصل حمو بيكا تصوير مسلسله الجديد "ملوخية بالتريند" تدور أحداثه في قالب كوميدي حول اثنين من الفلاحين يقرران السفر إلى الإسكندرية للعمل، ومع صعوبة التأقلم على أجواء المدينة، ويجدان شوال من مخدر الاستروكس ويعتقدان أنه ملوخية ويقررا تناولها، وهنا تبدأ العصابة صاحبة هذا المخدر في مطاردتهما لاسترجاع بضاعتها.

حمو بيكا بطل ملوخية بالأرانب



ويأتي مسلسل حمو بيكا الجديد فكرة محمود حسان، واخراج بلال العربي، وتأليف مصطفي عبدالله ويوسف بسيوني، وهذا المسلسل سوف يعرض علي اليوتيوب.

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يشارك حمو بيكا في المسلسل مجموعة من الممثلين الذين اصبحوا تريند في الفترة الاخيرة ومنهم محمود دنيا وعلاء زينهم واحمد بندق وكركور وحسن عبدالفتاح وشمس نبيل.