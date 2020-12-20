السيسي يستقبل الرئبس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئبس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية، لعقد لقاء تناول استعراض التعاون المشترك مع مجموعة فودافون العالمية في قطاع الاتصالات. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حرص الرئيس السيسي على التعاون المثمر والبناء ومع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر. هذا واستقبل السيسي أمس، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية". اقرأ أيضا: "أمهات مصر" يقدمن ملاحظات مهمة عن تجربة الإمتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوى

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "مناقشة مستجدات جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمسار التفاوضي للقضية الفلسطينية".

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