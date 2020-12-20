الاتحاد المصري يعلن الشعار الجديد للدوري بعد التعديل "صورة"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عن الشعار الجديد للدوري المصري الممتاز بعدما تم التعديل على الشعار الذي تم الإعلان عنه في قرعة الدوري الجديد موسم 2020-2021. وكانت قد أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري وقتها برئاسة عمروالجنايني، إطلاق شعار للدوري المصري الممتاز في سابقة هي الأولى من نوعها، وكان ذلك خلال قرعة الدوري المصري الممتاز اليوم نسخة 2020-2021، والتي أقيمت بأحد فنادق القاهرة. اقرأ أيضا: عجل.. الزمالك يكشف حقيقة وفاة أحمد بكري رئيس النادي



رأى البعض أيضا أن الشعار متشابه مع شعار نادي بيراميدز، الذي يستخدم نفس الأيقونة وهو أبوالهول – التمثال المصري الشهير – وهو ما رآه البعض شيء غير مستحب، إلا أن نادي بيراميدز قد قام بتغيير شعاره منذ أيام ليجعله بمز الأهرامات بدلا من أبوالهول. وأعلن الاتحاد اليوم عن الشعار المعدل بعدما تم التعديل على بعض الملاح مثل "العين"، والتي بات شكلها مشابهة لرسمة العين المشهورة بها مصر في التاريخ الفرعوني. اقرأ أيضا: الأهلي يعلن مدة غياب ناصر ماهر وانطلقت بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة قبل الماضي.

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