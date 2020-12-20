وزير الزراعة من مجلس الشيوخ: مصر الأولي عالميا في تصدير الموالح والفراولة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الأحد ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث قدم الوزير التهنئة للمستشارعبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متمنياً له التوفيق .
أكد وزير الزراعة السيد القصير، علي الدعم الواسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الزراعة حتي أصبحت مصر الأولي عالميا في تصدير الموالح ، والفراولة، معلنا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إلي 4 مليون و900 طن أي ما يقرب من 5 مليون طن، مشدداًعلى أهمية دور الزراعة في اقتصاديات الدول.
ومن جانبه قدم عبد الرازق الشكر للقصير على هذه الزيارة، معرباً عن سعادته بتشريفه للمجلس ، آملا في المزيد من التعاون بين المجلس و الوزارة في الفترة المقبلة لما لها من دور حيوي و جوهري في حياة المصريين .
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