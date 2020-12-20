تألق الفنان محمد فؤاد فى عيد ميلاده الـ 59

يصادف اليوم عيد ميلاد النجم محمد فؤاد الذي ولد يوم 20 ديسمبر 1961 أي يبلغ من العمر 59 عام، وقد ولد فى مدينة الاسماعيلية لأسرة تضم ثلاث بنات وسبعة أولاد وتربى في حي عين شمس بالقاهرة.

محمد فؤاد من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربي، وذلك لتميزه منذ بداية مشواره الغنائى من خلال تقديم لون مميز من الموسيقى المختلفة، والتى أحدثت طفرة ونقلة كبيرة بداية من الغناء حتى تصوير الفيديو كليب، وأثرت رومانسيته وموسيقاه فى جمهوره بشكل كبير والتى يستمر تأثيرها حتى الآن وخاصة جيل التسعينات الذى تعلم الحب بسبب أغنياته التى كان لها شكل وطابع خاص، واستطاع وضع بصمة في عالم الغناء في وقت قصير وأصبح اسمه في الصفوف الأولى ضمن مطربين جيله.

يشتهر النجم محمد فؤاد بلقب ابن البلد ويرجع السبب إلى أن الشهرة لم تغير شئ فيه أبدا، فما زال يسافر إلى محافظة الإسماعيلية التى نشأ فيها ويجلس وسط أصدقائه، كما انه أيضا يذهب إلى "عين شمس" المنطقة التى ترعرع فيها ويجلس مع جيرانه دون تكبر، كما أنه لم يتخلى يوميا عن أى عازف من فرقته القديمة حتي الآن.

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تعد الاحترافية عن طريق الفنان عزت أبو عوف، وذلك خلال وجوده لمشاهدة فرقة "الفور إم" في نادي الشمس، وانضم للفرقة بعد أن سمع صوته أبو عوف عام -1982 انفصل فؤاد عنهم عام 1983، وكان أول ألبوماته الغنائية "في السكة" الذي حقق نجاحا في ذلك الوقت.

حقق فيلمه "إسماعيلية رايح جاي" (1997) عن فكرته ويستوحي خلاله تفاصيل عدة من حياته نجاحا غير مسبوقا فى السنيما المصرية

وشارك الفنان محمد فؤاد في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها "الضاهر"، "أغلى من حياتي"، "واكلينها والعة"، "دعوة للحياة".

