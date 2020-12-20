حسانيين توفيق: نشعر بالفخر بفوز رامي السبيعي ببطولة مستر أولمبيا

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز لاعب كمال الأجسام المصرى رامى السبيعى "بيج رامى"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، يجعلنا جميعًا نشر بالفخر، والاعتزاز بهذا الشاب المجتهد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، نشعر بالفخر والأعتزاز بهذا الشاب المجتهد، الذى استطاع أن يتحدى الظروف ويوصل ويحقق نفسه ويكون مثال مشرف لوطنه.

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وأختتم حديثه، سعيد وفخور بهذا النموذج المجتهد اللي بيثبت إن بلدنا ولادة وولادها دائما قادرين على التحدى.