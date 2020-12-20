محافظ المنيا يتابع تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال جولة بمركز مطاى

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، الأعمال الجارية لتنفيذ عددًا من المشروعات فى شتى القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تفقد المحافظ اليوم عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى مركز مطاى، حيث تعمل المحافظة على دفع العمل بالمشاريع القومية بالتوازى مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





كما تابع المحافظ خلال جولته، بدء أعمال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بقرية الهمة بمركز مطاى، بحضور خالد عبدالرؤوف رئيس المركز، دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة.

وأعلن محافظ المنيا، أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، تستهدف 19 قرية على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

وتابع المحافظ أيضًا، خلال جولته بالقرية أعمال تدعيم واحلال شبكة المياه ودق بئرين للمياه، وذلك استجابة لشكاوى الأهالى، لمواجهة مشكلة ضعف المياه فى القرية، بتكلفة 3 مليون و819 ألف جنيه، وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما تفقد المحافظ المدرسة الابتدائية بالقرية وكذلك فصلين للتعليم المجتمعى، لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وكذلك الأرض المخصصة لانشاء مركز للشباب والوحدة الصحية بالقرية.

وخلال جولته بمركز مطاى، تفقد المحافظ أيضا محطة المياه المرشحة بقرية أبجاج الحطب، والتى تخدم القرى الواقعة حول بحر يوسف، كما تابع المحافظ أعمال تمهيد ورصف طريق " الدائرى – الهمة" بطول كيلو و750 متر ،ضمن خطة الرصف لربط دائرى مطاى بمدخل كوم مطاى.

وتابع المحافظ، خلال جولته، سير العمل فى مستشفى مطاى المركزى، والتقى بالطاقم الطبى والتمريض، مقدما الشكر لهم على تحملهم المسئولية فى تلك الظروف الصعبة، وأشاد بجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، كما تفقد مخزن المستشفى للتأكد مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، ووجه باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ، خلال جولته بمركز مطاى أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتى يجرى تنفيذها بترعة أبو عيسى، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية فى المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء تلك القرى، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ، تحت إشراف مسئولى الرى ورؤساء المراكز والقرى، كما شدد المحافظ على المقاولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.