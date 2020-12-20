النشرة المرورية : زحام بشارع الجامعة .. ولطفى السيد بديلا عن محور الفنجرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور طريق قناة السويس للقادم من كوبرى محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية، وأحجام متفرقة بمحور أبو قير، بميدان الوزارة ومنطقة كفر عبده.

ونوه صابر إلى أن، محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام، فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، مشيرا إلى أن باقى الحركة المرورية فى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وأضاف صابر أن، بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنه ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق المرج، وأعلى محور الأوتوستراد للقادم من التجمع ومتجه للمنيب، ناصحا بسلوك نفق المعراج للمتجه إلى مناطق المعادى، والخروج مرة أخرى إلى الأوتوستراد.

ولفت صابر إلى أن، الحركة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بشارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان أو شارع مراد.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك شارع لطفى السيد والمسطح الأرضى بشارع أحمد سعيد، كما يشهد كوبرى الفردوس بشارع صلاح سالم بعض الأحجام، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.

وتابع صابر أن مطلع كوبرى العاشر يشهد بعض الأحجام، للقادم من مناطق الفسطاط ومتجه لمناطق آثر النبى، ناصحا باستخدام كورنيش النيل.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو بسبب بعض الأحجام، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.