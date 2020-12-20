محافظ الشرقية: 21 جهاز تابلت لتطبيق المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه تم توزيع 21 جهاز تابلت على العاملين بالوحدات الفرعية بالمتغيرات المكانية، بجميع مراكز ومدن المحافظة لتطبيق المنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية لضبط العمران والحد من التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.





وأضاف المحافظ، فى تصريح له اليوم الأحد، أنه تم تدريب العاملين على كيفية استخدام وتفعيل منظومة العمل الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة العسكرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد أن المحافظة قامت بتوفير البنية التحتية للمنظومة من خوادم وأجهزة حاسب لوحى لجميع العاملين على المنظومة، كما تم تجهيز شاشة تحكم ومتابعة للمنظومة والتى تتيح جميع البيانات والتقارير ونسب الإنجاز داخل المحافظة.

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