وزير الإنتاج الحربى : مصر لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وتشهد المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات إلى 45% ونتطلع لزيادة النسبة إلى 60% خلال المرحلة المقبلة.





وأضاف: "نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق هذا الهدف، ويساهم فى ذلك الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، الذين لديهم رؤية متقدمة فى صناعة السيارات ونعمل على الاستفادة من تلك الخبرات".

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أهمية التقدم فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات كخطوة أولى تقود نحو صناعة سيارات متكاملة، وقد تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال العام على إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بطاقة 7 مليون إطار فى العام.

كما أوضح، أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى، تستعد للمرحلة المقبلة التى ستشهد إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز فقط، وقد بدأت الوزارة فى إنتاج وتحويل بعض محولات البنزين إلى غاز، وقال: "تلك الخطوة ستأخذنا نحو صناعة سيارات ذات محركات تعمل بالغاز فقط، وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية".

وتابع: "لدينا آلاف من مهندسى البرمجيات، والقاعدة الصناعية الموجودة فى مصر تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا إفريقيا وعربيا لتصنيع السيارات".