وزير الزراعة: مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح بدعم الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - حيث قدم الوزير، التهنئة للمستشارعبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متمنيًا له التوفيق.
وأكد وزير الزراعة السيد القصير، على الدعم الواسع من الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الزراعة حتى أصبحت مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح، والفراولة، معلنا ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إلى 4 مليون و900 طن أى ما يقرب من 5 مليون طن، مشدداً على أهمية دور الزراعة فى اقتصاديات الدول.
ومن جانبه قدم "عبد الرازق"، الشكر لـ "القصير"، على هذه الزيارة، معربًا عن سعادته بتشريفه للمجلس، آملا فى المزيد من التعاون بين المجلس، والوزارة فى الفترة المقبلة لما لها من دور حيوى وجوهرى فى حياة المصريين.
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