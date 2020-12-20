التراس : مصر تمتلك قاعدة ليست بالقليلة لصناعة السيارات والأوتوبيسات

وأوضح أننا "نمتلك أيضا عددا كبيرا من مهندسى البرمجيات، قادرين على دعم فى هذه الصناعة بشكل كبير، والدخول فى مجال صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء أو الغاز، ونأمل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات".
وأضاف التراس على هامش مشاركته فى ندوة مصر تستطيع بالصناعة بحضور وزراء الهجرة والمصريين بالخارج والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى: "نرحب بمشاركة الخبراء المصريين بالخارج.. وجاهزون لمشاركتكم والاستفادة من خبراتكم وعلمكم ونحتاج إلى أن نتعاون فى مجال بحوث السيارات وتأهيل كوادرنا فى المصانع، وكذلك إلى التعاون مع الشركات العالمية، إذ أن الدولة أتاحت حجم سوق كبير جدا لصناعة السيارات التى تعمل بالغاز أو الكهرباء وكل هذه عوامل جذب للأسواق العالمية".
وسبق أن عقدت وزارة الهجرة ندوتين حواريتين افتراضيتين فى إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث عقدت الندوة الأولى فى أواخر نوفمبر الماضى تحت عنوان "توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعى فى مصر" وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة الدكتورة نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الجارى تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.
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