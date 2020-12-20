محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من كورونا

وناشد المحافظ، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.
وقامت مديرية الطرق والنقل، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، والتى شملت رش المبانى من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقى الخدمة.
كما قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام المديرية وإدارات ومكاتب ( أبو كبير - منيا القمح - ابو حماد - مشتول السوق - صان الحجر - القرين ) الزراعية، والتى شملت أعمال الرش والتطهير للمبانى من الداخل والخارج، تنفيذا لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وعلى صعيد منفصل، شدد محافظ الشرقية على الأجهزة التنفيذية والأمنية بعدم التهاون فى التصدى لأية محاولات للبناء المخالف، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار اللجان الدورية على الأراضى الزراعية والسكنية لضبط أى محاولات للبناء العشوائى بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.
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