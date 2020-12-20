وزير الداخلية يبحث مع وزيرة الصحة استعدادات تلقي لقاحات فيروس كورونا

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من قيادات الوزارة في إطار الاستعدادات والإجراءات اللازمة للبدء فى تلقى لقاحات فيروس «كورونا».
كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت من قبل عن بلوغ نسب التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية 85.2% بعد تسجيل 106481 حالة تعافى وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، إن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و 7069 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.
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