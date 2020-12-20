الرئيس السيسي يبعث برقية عزاء لأمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث ببرقية عزاء إلى أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل.

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