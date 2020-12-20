انفوجراف | تفاؤل الشركات المصرية تجاه معدلات نمو الاستثمار المصري خلال العامين القادمين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عرضًا توضيحيًّا من خلال إنفوجراف استعرض فيه "تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020" الصادر عن بنك HSBC .
وقد أوضح الإنفوجرافيك المنشور على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن ثلث الشركات المصرية أكثر تفاؤلًا بالمستقبل في 2021 مقارنةً بالعام الماضي، كما ركز على أن 66% من المستثمرين المصريين يتكيفون مع التغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا، وأن 83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار الفيروس، أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022.
وأشار التقرير إلى أن 87 % من الشركات الاستثمارية تعتزم زيادة استثماراتها في مصر في 2021، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
وقد اعتمد التقرير على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وتفاءلت معظمها بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل.
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