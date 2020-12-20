أهم الأخبار.. وفاة نجل الشيخ صباح الأحمد.. بيج رامي يتوج بلقب مستر أولمبيا.. الزمالك ينفي وفاة رئيسه

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار التى تهم القراء خلال الساعات الماضية وجاءت أبرزها كالآتي:

توفي الشيخ ناصر صباح الأحمد، وزير الدفاع الكويتي السابق، ونجل أمير الكويت الراحل، صباح اليوم، الأحد، عن عمر ناهز الـ72 عامًا.

نفى المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك صحة ما تردد من أنباء بشأن وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة بمستشفى العجوزة.

عرضت فضائية "MBC MASR2" تقريرًا يرصد تتويج لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، وحصل على مبلغ 400 ألف دولار.

أكدت مصادر خاصة أن رحيل الإعلامي خالد الغندور عن قناة الزمالك أصبح مسألة وقت خلال الفترة المقبلة بسبب انتهاء تعاقده وعدم وجود رغبة في التجديد معه.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريقه، عن رحلة الفريق للنيجر، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أحالت النيابة العامة المتهمين بقتل الطفلة (فجر ) التى قتلها اثنان من المجرمين بلا رحمة فى منطقة الطالبية بفيصل بإعداد برميل معدني ومسدس لهب وأسطوانة غاز وماسورة معدنية ومادة البطاس لاستخدامها في قتلها، وما إن ظفرا بها حتى عصبا عينيها وكمما فمها وطوق الثاني عنقها بيداه خنقا وأمسك الأول بداخل برميل معدني ملآه سلفا بمادة كاوية لإذابة جثمانها، وأوصلا مصدرا حراريا أسفله لتسخين محتواه حتى أتيا مبتغاهما بإذابة الجثمان انتقاما من عشيقته التى توقفت عن علاقتها معه.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والمستشار الوليد عبد الحميد المستشار القانوني لمنظومة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران، وذلك بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام والدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة.