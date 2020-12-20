التحفظ على 45 طن مسحوق بروتين.. الزراعة: ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج الأعلاف

صرح د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بأنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة من وزارة الزراعة، تقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.

وأكد "سليمان"، أنه تم ضبط 45 طن مسحوق بروتين ومركزات وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة، حيث تم التنسيق مع كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة المختصة)، وتمت مداهمة القوة للمخزن.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أنه تم تشكيل لجان للتفتيش الفجائى على بعض مصانع الأعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف, وشرطة البيئة والمسطحات, ومديرية الزراعة المختصة), للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة, فضلًا عن إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزيتها لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات اداء للحيوان والدواجن والأسماك.

ونوه بأنه تم الإشراف على إعدام شحنات بكميات 6384 لترًا من إضافات الأعلاف المرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.

كان ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).