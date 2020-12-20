بعثة النجم الساحلي تصل مطار القاهرة للقاء المقاولون في ذهاب الكونفدرالية.. فيديو وصور

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق النجم الساحلي التونسي قادما من تونس، وذلك لخوض مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة النجم الساحلي، من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار بعد وصولهم على متن رحلة مصر للطيران رقم 844‪ القادمة من تونس.

وأعلن نادي النجم الساحلي، أمس السبت، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفنى، وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلًا : "إن جميع اختبارات كورونا للاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت سلبية باستثناء الثنائي أيوب عياد، والمدرب المساعد البرازيلي فيليبي سيلفانو، اللذين سيتخلفان عن الرحلة إلى القاهرة".

وكان فريق المقاولون العرب قد تأهل لدور الـ32 من الكونفدرالية، بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي 10-1 في مجموع المباراتين بدور الـ64.

وأجرى نادى المقاولون العرب حملة تطهير شاملة، أمس السبت، بمقر النادى بقلعة الجبل الأخضر، بعد ثبوت إصابة كل من سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق ، وعماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ويترقب مسئولو المقاولون مسحة الكاف المقرر إجراؤها غدًا، الأحد، للاطمئنان على باقى اللاعبين بعد الاشتباه بأكثر من حالة، وذلك قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب مع النجم الساحلى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.