نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "الشيوخ" يطالب العاملين في المجلس الالتزام بمدونة السلوك البرلماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أهمية التطوير والارتقاء بمستوى أداء موظفي الأمانة العامة للمجلس واستمرار تحفيزهم على التدرج صعودًا بمستواهم الوظيفي، وإتاحة كل الوسائل والإمكانيات من ورش العمل ودورات تدريبية وتأهيلية.

وشدد "عتمان" خلال كلمته التي ألقاها بالمجلس خلال تدشين البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، علي ضرورة التزام العاملين بالمجلس بمدونة السلوك البرلماني، مؤكدًا على حرص رئيس المجلس على تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية والعملية.

وكانت قد عقدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برنامجًا تدريبيًا بدأ اليوم، الأحد، ويستمر لمدة أسبوع تحت رعاية المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، مع الاحتفاظ بتطبيق جميع إجراءات التباعد الاجتماعي.

يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس واختصاصاته وأجهزته البرلمانية ودور اللجان النوعية به واختصاصاتها في اللائحة.

كما يشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكاتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.