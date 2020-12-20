نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الرياضة: 1013 هدف بمنافسات الأسبوع السادس من دوري مراكز الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، نتائج الإسبوع السادس من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، بإقامة 248 مباراة في 26 محافظة، تحت شعار "مصر أولًا..لا للتعصب".

وأنتهت 209 مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل 39 مواجهة بين فرق مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرزا اللاعبون 1013 هدف، وجاءت مراكز شباب القاهرة الأعلى تهديفًا ب81 هدفًا خلال منافسات الأسبوع السادس لدوري مراكز الشباب.

وتقام مباريات دوري مراكز الشباب بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، حفاظًا علي سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في المنافسات والتي تأتي في صدارة أولويات الوزارة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.