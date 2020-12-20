عروض أورنج على كروت اكسترا.. دوت الخليج يوضح التفاصيل وأكواد الشحن orange

أعلنت أورنج عن عروض على كروت اكسترا وتحويلها إلى باقات اكسترا أحسن ناس بالعديد من الوحدات والميجابايتس، لذا ينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عن كروت اكسترا أورنج وأكواد الشحن.
عروض أورنج
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "كروت اكسترا بقت اكسترا احسن ناس.. اشحن كارتك باقة اكسترا احسن ناس باقة على طول، من يوم ل 4 أيام، من غير خصم من الرصيد، و استمتع بكل مزايا باقات أحسن ناس".
وأضافت "مع اكسترا أحسن ناس خلي شحنتك باقة وحدات، او ضعفها سوبر ميجابايتس، والباقي مكمل معاك للباقة اللي بعدها".
شحن باقات اكسترا أحسن ناس أورنج
- للوحدات اطلب #كود الشحن*1*102#
- للسوبر ميجابايتس اطلب #كود الشحن*2*102#
- ممكن تشحن الباقة من خلال تطبيق MyOrange أو الشحن على الهوا، أو من الرصيد عن طريق #175#
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تفاصيل عرض كروت اكسترا أرونج
• واتساب طول اليوم مع كروت اكسترا الجديدة… وكمان دقايق وميجابايتس زيادة ببلاش.
• كارت اكسترا ٢ج هيديلك ٢٠ ميجا واتساب و٣٠ دقيقة لكل الشبكات وميجا ده غير ١٠ دقايق وميجا زيادة ببلاش لفترة محدودة.
• كارت اكسترا ٤ج هيديلك ٥٠ ميجا واتساب و١٧٥ دقيقة لكل الشبكات وميجا ده غير ٢٥ دقيقة وميجا زيادة ببلاش لفترة محدودة.
• السعر شامل الضريبة.
• هذا العرض متاح لفترة محدودة.
• ميجابايتس واتساب لا تستخدم في مواقع آخري.
• تستخدم الوحدات من كروت اكسترا كمكالمات او رسائل لكل الشبكات و ميجابايتس.
• المكالمة او الرسالة لأرقام أورنج أو الميجا بـوحدة 1 و للشبكات الأخري بـ 5 وحدات.
• صلاحية الوحدات من كروت اكسترا بتبقي لحد اخر اليوم (11:59 مساءً) في يوم الشحن.
• كروت اكسترا مش بتشحن رصيد و لكن بتوفر لحضرتك وحدات تقدر تستخدمها دقائق او رسائل لكل الشبكات وميجابايتس، وكمان ميجابايتس تستخدمها واتساب.
• الوحدات من كروت اكسترا بيتم استخدامها الأول قبل بالباقة في حالة المكالمات والرسائل.
• لكن لو في باقة انترنت GO او Online بيتم استخدام الميجابايتس منها غير لتطبيق واتساب
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