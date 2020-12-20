عروض أورنج على كروت اكسترا.. دوت الخليج يوضح التفاصيل وأكواد الشحن orange

أعلنت أورنج عن عروض على كروت اكسترا وتحويلها إلى باقات اكسترا أحسن ناس بالعديد من الوحدات والميجابايتس، لذا ينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عن كروت اكسترا أورنج وأكواد الشحن.

عروض أورنج

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "كروت اكسترا بقت اكسترا احسن ناس.. اشحن كارتك باقة اكسترا احسن ناس باقة على طول، من يوم ل 4 أيام، من غير خصم من الرصيد، و استمتع بكل مزايا باقات أحسن ناس".

وأضافت "مع اكسترا أحسن ناس خلي شحنتك باقة وحدات، او ضعفها سوبر ميجابايتس، والباقي مكمل معاك للباقة اللي بعدها".



شحن باقات اكسترا أحسن ناس أورنج