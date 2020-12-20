السيسي يبعث برقية عزاء لأمير دولة الكويت فى وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

بعث الرئيس السيسي برقية تعزية لأمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل امير الكويت الراحل" ونصت برقية السيسي، إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كان هذا نصها: اقرأ أيضا: السيسي يستقبل الرئبس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية



"أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء . إنا لله وإنا إليه راجعون".

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