فودافون تقدم باقات بلس beIN .. "لعشاق الرياضة "

أعلنت فودافون عن تقديم باقات بلس beIN لعشاق الرياضة ومتابعة المباريات لمختلف الأندية، حيث يهتم محبى الكرة بمطالعة المباريات في الدوري الإنجليزي والأسبانى وغيرهم بشكل مباشر فور عرضها، لذا وفرت فودافون باقات بلس beIN بعروض مختلفة.



تفاصيل باقات فودافون بلس beIN

- اشتراك يومى أو شهرى باحسن سعر فى مصر على beIN CONNECT

- Plus beIN الشهرية بتقدملك اشتراك شهرى على beIN CONNECT وكمان 7000 ميجا تستخدمهم على beIN CONNECT بـ 90 جنيه بس.

- Plus beIN اليومية بتقدملك اشتراك يومى على beIN CONNECT وكمان 3000 ميجا تستخدمهم على beIN CONNECT بـ 30 جنيه بس.

طريقة الاشتراك في باقات فودافون بلس beIN

• بعد الاشتراك ستصلك رسالة بكود الاشتراك و ستتمكن من تسجيل الدخول علي beIN CONNECT من اللينك من هناhttps://connect.bein.net/subscribe

• استخدم كود الاشتراك فى خانة الرمز الترويجى و اضغط تفعيل ثم التالى.

• إنشاء حساب خاص ليك ثم يجب تاكيد انشاء الحساب من خلال اللينك فى بريدك الالكترونى.

• تنزيل تطبيق bein connect وتتفرج منه او ممكن تشغلها علي الشاشة Screen mirroring من التليفون أو Chrome cast.

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كود الاشتراك فى باقات فودافون بلس beIN

• كلم #6*00* للأشتراك الشهرى أو للاشتراك اليومي كلم #7*00*

• إلغاء باقات الانترنت من الكود #0*2000*

