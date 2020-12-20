نتيجة مباراة ليستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يقدم موقع دوت الخليج تغطية حية لنتيجة مباراة ليستر سيتي وتوتنهام اليوم ضمن مجريات الجولة الجولة ال 13 من عمر البريمير ليج و`لك في تمام الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام .

نتيجة مباراة ليستر وتوتنهام

ودخل نادي توتنهام المباراة أملا في تحقيق الفوز لتعويض الهزيمة في السابقة أمام ليفربول بنتنيجة2-1 والاستمرار في المنافسة على الصدارة بعدما فقدها في الجولة الماضية لنظيرة ليفربول, ويحتل توتنهام المركز التثاني رفي جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة .

بينما يدخل ليستر سيتي المباراة أملا في استمرار ملاحقة ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث يحتل ليستر المركز الرابع برصيد 24 نقطة , وتقام المباراة بين ليستر وتوتنهام في تمام الراتبعة والنصف مساءا على ملعب توتنهام وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت hd1.

ويدخل مورينهو المباراة بالتشكيل التالي: هوجو لوريس في حراسة المرمى اورييه , ايريك داير, الدرويلد, ريجيلون خط الوسط:هوييه , سيسيوكو, لانيوديمبيلي ,سيلسو خط الهجوم: سون , هاري كين

بينما يدخل ليستر المباراة بالتشكيل التالي: شمايكل في حراسة المرمى خطالدفاع :جاستين,فوفانا, كاستينا , ايفانز خط الوسط:نديندي,تيلسمان, البيرتون خط الهجوم:ماديسون , فاردي ,بارنرز