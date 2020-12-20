محافظ الدقهلية: التعديات على الأراضى الزراعية إهدار للثروة القومية للدولة

وقال المحافظ، فى تصريح له عقب الاطلاع على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، إن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأية محاولات للتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم إزالة أعمال بناء مخالف على مساحة 220 مترا مربعا بمركزى ميت سلسيل والمطرية.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط، مشددا على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى لأية حالات شروع للتعدى على أملاك الدولة.
من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل السيد عبد السلام إنه تم رصد شده خشبية لأعمدة دور ثان علوى بحى المستشفى بميت سلسيل وتم وقف الأعمال وفك الشدة الخشبية لإقامة أعمدة الدور الثانى علوى على مساحة 150 مترا تقريبا داخل الحيز العمرانى وتم إخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى مركز ومدينة المطرية، أوضح رئيس المركز محمد حمص، أنه تم تنفيذ قرار إزالة فورى لأعمدة خرسانية لبناء مخالف على قطعة أرض داخل الحيز العمرانى بمساحة 70 مترا تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
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