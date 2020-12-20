صور..كنيسة سان جوزيف تحتفل بالكريسماس

جدة - نرمين السيد - احتفلت كنيسة سان جوزيف، مساء أمس السبت، بكورال الكريسماس بقيادة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما، وسط إجراءات احترازية مكثفة بحضور عدد من الفنانين والدبلوماسيين.





وقدّم فريق كورال سان جوزيف، بفريق يضم 37 مرنما، وسبعة عازفين 18 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال والآنسة ماجدولين ميشيل.

وجاءت احتفالية هذا العام فى ظل هذه الظروف الإستثنائية والإجراءات الإحترازية بصورة مختلفة، فعلى غير المعتاد تم تقليل الحضور بصورة كبيرة نتيجة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، كما التزم الجميع بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل الكنيسة، فشارك هذا العام ما يقارب 250 شخصا فقط من المسلمين والمسيحيين، انصهروا جميعا فى روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان جوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد.

شارك بالحضور مجموعة من الفنانين والسياسيين والإعلاميين والكُتاب والشخصيات العامة منهم: المستشار محمد شيرين فهمى، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، والملحق العسكرى الإيطالى على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، القنصل العام الفرنسى وأسرته، نيافة مطران اللاتين بمصر، والنائبة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصرى، والسفيرة إيناس مكاوى.

وحضر من الفنانين إلهام شاهين، ليلى علوى، إيمان سركسيان، نهال عنبر، لقاء الخميسى، عزة لبيب، والفنان محمد الشقنقيرى وسيف عبد الرحمن، حمزة العيلى، مدحت تيخا.

ومن الشخصيات العامة أمل مبدّى، الإعلامية لميس سلامة، الأستاذ راجى إسكندر، والكاتبة حنان شومان.