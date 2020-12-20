عصام المغازي: مصر تنفق 70 مليار جنيه على السجائر و3 مليارات على المعسل سنويا

قال الدكتور عصام المغازى، استشاري الأمراض الصدرية، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًا بواقع "80 مليار سيجارة"، بقيمة سنوية 70 مليار جنيه، كما يستهلك المصريون 50 ألف طن "معسل" في العام بقيمة 3 مليارات جنيه، وتلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة التدخين.

وأشار "المغازى"، إلى أن تقرير "التبغ لعام 2019"، والإعلان عن "مرصد مصر للتبغ"، سيتم فى مؤتمر صحفى عبر تطبيق "زووم" بعد غدٍ، الثلاثاء، منوهًا بأن المؤتمر يعلن أرقامًا ومعلومات عن حجم التدخين، والاستهلاك، والإنفاق، في مصر، سواء كان للسجائر أو التبغ، وخسائر الصحة العامة في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

يحضر المؤتمر كل من الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة فاطمة العوا، مستشارة مبادرة مكافحة التبغ، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة دعاء صالح، منسقة مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، كما يشارك بالمؤتمر عدد من أساتذة أمراض الصدر بالجامعات ووزارة الصحة.