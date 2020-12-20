مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من مدن ألمانيا بعد أزمة توقف كورونا

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 160 راكبا كأول ناقل للحركة السياحية بين البلدين.
حيث من المقرر أن تسير اير كايرو رحلة اسبوعية إلي كل من فرانكفورت و دوسلدورف وزيوريخ .
كما استقبل المطار أولى رحلات شركة ايزى جيت قادمة من برلين بعد التوقف بسبب جائحة كورونا وعلى متنها ١٢٥ راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين اسبوعيًا يومى السبت والثلاثاء.
هذا وقد قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإستقبال ركاب الطائرتين وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر تام، كما حرصت إدارة المطار على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى بين الركاب للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين فى المطار.
الجدير بالذكر أن هناك تنسيق مستمر وفعال بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية من خلال تقديم عروض ومبادرات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحى .
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