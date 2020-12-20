نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض عددا من مشروعات وزارة الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تضمن الإشارة إلى عدد من المشروعات الإنشائية التعليمية والثقافية التى تم إنجازها والانتهاء منها خلال العام الحالي.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم أن الوزارة انتهت من إنجاز عدد من المشروعات فى إطار سياسات الدولة فى للارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى، وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية من خلال تعزيز قيم الوطنية والانتماء، وتحقيق العدالة الثقافية، وتوصيل الخدمات الثقافية لمستحقيها من أبناء الوطن لتنفيذ استراتيجية بناء الشخصية المصرية.

وأضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من وافتتاح مشروع مسرح وسينمات السادات الشتوى، بمحافظة المنوفية، بتكلفة 39 مليون جنيه، على مساحة 6800 م2؛ بهدف نشر الوعى الثقافى والمجتمعى لأبناء المحافظة، واستضافة الفرق للعروض الفنية واكتشاف ورعاية المواهب وتقديم مواهب جديدة للمجتمع فى مجالات الأدب والفنون.

وأشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى أنه تم الانتهاء وافتتاح مشروع قصر ثقافة وادى النطرون، بتكلفة 28.4 مليون جنيه، على مساحة 3800م2، ويتكون من مسرح رومانى مُغطى، ومسرح للطفل، وناد لتكنولوجيا المعلومات، وقاعة للأنشطة، وقاعات لورش العمل ونادى المرأة وعدد من المكتبات العامة، ومكتبة للطفل.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من وافتتاح مشروع متحف المعهد العالى للفنون الشعبية، بتكلفة 34 مليون جنيه، وبإجمالى مساحة 1200م2، ويتكون من مدخل رئيسى وقاعات عرض ومعامل تصوير ومخازن وغرف خدمية وجزء المسرح المكشوف الملحق بالمبنى، ويعد المشروع صرحا تراثيا يستهدف جمع مختلف أشكال الفلكلور الشعبى من جميع محافظات الجمهورية للحفاظ عليه باعتباره جزءًا من الهوية المصرية وليكون مزارا للسائحين العرب والأجانب وراغبى دراسة التراث الشعبى من المختصين والدارسين.

ووفقا لما عرضته وزيرة الثقافة، خلال التقرير الذى استعرضته أمام رئيس الوزراء، فإنه تم تطوير وتجديد المعهد العالى للموسيقى العربية، بتكلفة 55 مليون جنيه، فى خطوة استهدفت الحفاظ على التراث الموسيقى القديم وإعداد الطلاب والباحثين للحفاظ على التراث المصري.

وأوضحت أنه تم الانتهاء خلال العام الجارى، وافتتاح مدرسة تعليم مواد الفنون بأكاديمية الفنون بعد تطويرها، بتكلفة 231 مليون جنيه، وبشأن هذا المشروع، أشار التقرير إلى وجود عائد اجتماعى يتمثل فى استكمال المنظومة التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة العليا، بهدف الارتقاء بالخدمة التعليمية، وتخريج دفعات طلابية فى مختلف مجالات الفنون، وإعدادهم لحماية التراث وصناعة الموسيقى بشكل متخصص يسهم فى الارتقاء بالذائقة الموسيقية للمجتمع.

وتضمن التقرير الإشارة إلى افتتاح مشروع مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتى تضم 28 فصلا، وهى نتاج بروتوكول شراكة بين وزارة الثقافة ممثلة فى أكاديمية الفنون مع وزارة التربية والتعليم، والمدارس التكنولوجية، ويستهدف المشروع الارتقاء بالخدمة التعليمية على أحدث الاساليب العالمية وتخريج دفعات طلابية فى مختلف مجالات الفنون وإعدادهم لحماية التراث والصناعات الثقافية بشكل متخصص.

وتضمن التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع مكتبات سور أكاديمية الفنون، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويتكون المشروع من 5 مكتبات لبيع إصدارات الوزارة المختلفة لنشر الوعى الثقافى لأهالى المنطقة المحيطة بالأكاديمية، وكذلك لخدمة الطلاب والعملية التعليمة بالأكاديمية.