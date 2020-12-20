الرئيس يرسل برقية عزاء لأمير دولة الكويت فى وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث ببرقية عزاء إلى أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل.



وجاء بنص البرقية: "أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون".