ياسمين الخطيب خلال ندوة دوت الخليج: لم أقدم أعمال مثيرة.. ولا أفضل ركوب التريند

قالت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، لم أقدم أى أعمال إعلامية أو فنية غريبة، ولم أتعمد فى أى وقت "ركوب" التريند، مؤكدة أنها اضطررت فى بعض الأحيان، إلى غلق الصفحة تمامًا، ولم أتسبب فى أى حالة من الصخب.

وتابعت خلال ندوة دوت الخليج، أنتمى لأكبر العائلات فى الطباعة والنشر، وكانت عائلتى لديها أكبر مطبعة فى الشرق الأوسط.

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ويحاور موقع تحرير دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.

