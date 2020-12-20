قالت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إن وسائل التواصل الاجتماعى ساعد بشكل كبير فى الرفض المجتمعى لحالات التنمر والتحرش. وتابعت خلال حديثها، نسير بخطى ثابتة وسريعة، والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة حتى الآن ليست بالقليلة ولكن نحتاج المزيد. وأضافت خلال حديثها فى ندوة دوت الخليج، تكون حقوق السيدات مكتملة فى حالة أنها تترشح على رئاسة الجمهورية. اقرأ أيضًا: ياسمين الخطيب ترد على لجان محمد حسين يعقوب: اتجوزت واتطلقت 3 مرات مش 22 مرة

ويحاور موقع تحرير دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين الخطيب خلال ندوة دوت الخليج:أتمنى أن تترشح المرأة إلى رئاسة الجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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