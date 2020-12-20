ياسمين الخطيب: المرأة لا تخالف الشرع لو تزوجت 20 مرة

قالت الكاتبة والفنانة التشيكيلية، ياسمين الخطيب، تعليقًا عن زواج الشيخ محمد حسين يعقوب للمرة 22، إنه دائمًا يتحدث عن الزهد فى الدنيا، ولكنه يفعل ما لا يقول، وأنا من حقى انتقاد فعله، وتابعت:" ماينفعش أن أتكلم عن فوائد الصوم وأنت فاطر فى نهار رمضان.

وتابعت خلال ندوة دوت الخليج: محمد حسين يعقوب تزوج 22 مرة، وأنا تزوجت 3 مرات، كل واحدة كان لها أسباب، أما المشايخ اللى بيعملوا دا كتير.

اقرأ أيضًا: ياسمين الخطيب ترد على لجان محمد حسين يعقوب: اتجوزت واتطلقت 3 مرات مش 22 مرة



وأضافت الفنانة التشكيلية والإعلامية:" المرأة التى تتزوج 20 مرة هى كدا بتخالف الشرع كدا، مشيرة إلى أن السيدة دائمًا يتم وضعها فى الأعتبار والأضواء إذا تزوجت كثير.