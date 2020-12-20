ياسمين الخطيب خلال ندوة دوت الخليج: ارتداء الحجاب حرية شخصية.. والاضطهاد لغير المحجبات

قالت الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب، إن ارتداء الحجاب من عدمه هى حرية شخص، ولا يحق لشخص أن يسيئ لأحد أو سواء ارتدى الحجاب من عدمه.

وتابعت خلال حديثها فى ندوة دوت الخليج، أنا مش شايفة أن الاضطهاد للمحجبات، بل فى اضطهاد لغير المحجبات، مشيرة إلى أن غير المحجبات هم أقلية فى المجتمع المصرى ولا يسببون أى مشكلة.

اقرأ أيضًا: ياسمين الخطيب ترد على لجان محمد حسين يعقوب: اتجوزت واتطلقت 3 مرات مش 22 مرة



ويحاور موقع تحرير دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.