ياسمين الخطيب في ندوة دوت الخليج: الزمالك نادي القرن الحقيقي "والله" وبالأرقام

قالت قالت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وأن المستشار مرتضى منصور رئيس جيد للنادي. مضيفة: الزمالك نادي الحقيقي "والله" وبالأرقام وأنا ضد السخافات اللي بتحصل بعد فوز الأهلي ضد الزمالك.

وتابعت ياسمين الخطيب خلال ندوتها مع موقع دوت الخليج، مُعلقة على التنافسية بين جماهير الأهلي والزمالك: "عُمرك شوفت الملوك أكثر من الرعية".