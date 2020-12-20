ياسمين الخطيب في ندوة دوت الخليج: الزمالك نادي القرن الحقيقي "والله" وبالأرقام

قالت قالت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وأن المستشار مرتضى منصور رئيس جيد للنادي. مضيفة: الزمالك نادي الحقيقي "والله" وبالأرقام وأنا ضد السخافات اللي بتحصل بعد فوز الأهلي ضد الزمالك.
وتابعت ياسمين الخطيب خلال ندوتها مع موقع دوت الخليج، مُعلقة على التنافسية بين جماهير الأهلي والزمالك: "عُمرك شوفت الملوك أكثر من الرعية".
وأضافت ياسمين الخطيب بشأن ما أثير حول الخلاف بينها وبين الإعلامي تامر أمين: ظهوري مع تامر أمين لم يكن أول تعامل مع الكاميرا، لكنه ساعدني كتير على الهواء، لكني تفاجئت به في برنامج شيخ الحارة يقول عرفت ياسمين الخطيب، فعجبني شكلها ورشحتها لعمل البرنامج معايا.
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ويحاور موقع دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.
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