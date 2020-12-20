ياسمين الخطيب توجه رسالة حادة للإعلامى تامر أمين

قالت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، أغضبنى بشدة تصريح الإعلامى تامى أمين خلال لقاء له فى برنامج "شيخ الحار"، عندما قال أنه رشحني إلى برنامج فى قناة روتانا بسبب أن شكلى جميل.

وتابعت خلال ندوة دوت الخليج:" تم ترشيحي من قبل إدارة روتانا بسبب المقالات التى أنشرها، والأستاذ عمرو الديب، رئيس تحرير دوت الخليج، هو من رشحنى، وتامر أمين لم يرشحنى على أساس الشكل.

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ويحاور موقع تحرير دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.

