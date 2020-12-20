ياسمين الخطيب خلال ندوة دوت الخليج: أنا مش ضد الإغراء..ولا يوجد أفلام مبتذلة فى مصر

قالت الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب، لا يوجد أفلام تقدم أدوار الأغراء، والتى يوجد بها مشاهد وإيحاءات جنسية، فى مصر.

وتابعت خلال ندوة دوت الخليج، أنا غير رافضة للإغراء بشكل عام، والفنانة هند رستم وهى فنانة رائعة، هل يمكن أن نقول عليها كانت إنها سيدة منحلة.

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ويحاور موقع تحرير دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.

