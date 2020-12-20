ياسمين الخطيب: الزمالك في عهد مرتضى منصور شهد عصر ذهبي وفترة بطولات

قالت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إن نادي الزمالك في عهد المستشار منصور شهد عصر ذهبي، وذلك على مستوى البطولات والإنجازات.

وأضافت ياسمين الخطيب خلال ندوتها مع موقع دوت الخليج: "تقيمي للمرحلة اللي كان بيدير فيها مرتضى، كانت عصر ذهبي لنادي الزمالك على مستوى حجم الانشاءات"، موضحة أن أعضاء النادي كانوا سُعداء جدا للتطوير بالنادي، أما على مستوى البطولات "محدش يختلف أنها كانت فترة ذهبية، وكان له انجازات على مستوى الرياضة والبطولات.

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ويحاور موقع تحرير دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.

