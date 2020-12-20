قالت الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، أنا أحب أغانى المهرجانات، مثل أعمال حسن شاكوش وحمو بيكا، وكل المصريين بيسمعوا الأغاني دي. وتابعت خلال حديثها فى ندوة دوت الخليج:" هناك مجموعة كبيرة من المصريين من محبي المهرجانات، و دا نوع من أنواع الفن، ماينفعش ناخد الفن بالمعلقة. اقرأ أيضًا: ياسمين الخطيب: الزمالك نادي القرن الحقيقي "والله" وبالأرقام

وأشارت إلى إنه بتحب تسمع أغانى( وداع يا دنيا وداع، وانتى معلمة)، ولا أحب أغنية بنت الجيران للفنان حسن شاكوش عكس الجميع. وأشارت إلى إنه بتحب تسمع أغانى( وداع يا دنيا وداع، وانتى معلمة)، ولا أحب أغنية بنت الجيران للفنان حسن شاكوش عكس الجميع. ويحاور موقع تحرير دوت الخليج، ياسمين الخطيب في كل مايثار حول ظهورها على الشاشة، والصخب والسجال بين المصريين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الوسائط، بسبب موضوعاتها الجريئة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين الخطيب خلال ندوة دوت الخليج: بحب أسمع أغنية وداع يا دنيا وداع وأنتى معلمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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