موسيماني معلقا على هدف أفشة في الزمالك: "كلما شاهدته أشعر بالقشعريرة"

علق المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على هدف أفشة في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك وذلك بعد حصوله على أفضل هدف في البطولة هذا العام متفوقا على هدف شيكابالا في النادي الأهلي في نفس المباراة.
وسجل أفشة هدفا رائعا في الوقت القاتل في شباك نادي الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا العام ليحسم به اللقب لالصالح فريقه على حساب غريمه التقليدي الفارس الأبيض
وتم اختيار الهدف الأفضل في البطولة عن طريق استفتاء اجراه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبرحسابه الرسمي على موافع التواصل الاجتماعي تويتر أمس وفاز به أفشة بعدما حصل على نسبة 51% من جملة التصويت بيبنما حصل هدف شيكابالا على 49% من جملة التصويت وعلق بيتسو عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد فوز هدف أفشه بجائزة أفضل هدف في البطولة" هدف عظيم, هدف القرن , وأشعر بالقشعريرة كلما شاهدت ذلك الهدف"
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