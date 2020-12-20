جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة توتنهام وليستر سيتي

يظل ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد انتهاء مباراة اليوم والتي جمعت بين ليستر سيتي وتوتنهام بفوز ليستر على توتنهام بنتيجة 2-0

توتنهام يتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي

تراجع نادي توتنهام للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك بعد هزيمته اليوم على ملعبه أمام نادي ليستر سيستي بنتيجة 2-0 وبهذه النتيجة خسر توتنهام وصافة الدوري وتراجع للمركز الرابع برصيد 25 متساويا مع إيفرتون بنفس رصيد النقاط ولكن الأخير يتفوق عليه بفارق الأهداف.

ليستر سيتي يصعد لواصفة ترتيب الدوري الإنجليزي استطاع نادي ليستر سيتي بهذا الفوز للمركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج وتجريد توتنهام منه وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة 2-0 بادر جيمي فاردي بالتسجيل لصالح ليستر في الدقيقة ال +45 من عمر الشوط الأول للمباراة , قبل أن يلغي الفار هدف لماديسون بداعي التسلل, وفي الدقيقة ال 60 سجل اللاعب الديرفيلد الهدف الثاني لفريقه وهدف انتزاع وصافة الدوري الانجليزي من توتنهام.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

وبهذا يصبح جدول ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي: ليفربول في الصدارة 31 نقطة يليه ليستر سيتي ب 27 إيفرتون 25 توتنهام 25 اما عن مؤخرة الجدول : برينلي 10 ويست بروميتش 7 شيفيلد يتذيل جدول الترتيب برصيد ن