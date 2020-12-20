وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع الصين فى مجال الفضاء

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا، اليوم الأحد، مع لياو ليتشانج، السفير الصينى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين مصر والصين فى مجال علوم الفضاء، بحضور الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، واهان المستشار التجارى بالسفارة الصينية بالقاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أكد عبدالغفار على تقدير الوزارة لدور السفارة الصينية بالقاهرة لما تقدمه من دعم علاقات التعاون بين الجانبين، مشيدًا بالإجراءات التى اتخذتها جمهورية الصين الشعبية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والخطوات التى اعتمدتها الصين فى حصار هذا الوباء سواء من الناحية البحثية أو الطبية.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بتطور العلاقات المصرية الصينية، والتى شهدت تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والصناعية والتنموية، والتعاون فى المجالات العلمية والتكنولوجية والابتكار.

كما أكد حرص الوزارة على تقديم جميع أشكال الدعم للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل جميع العقبات التى تواجههم.

وقدم الوزير التهنئة للصين لنجاح إنزال مركبة الفضاء "تشانغ إى-5" على سطح القمر فى مهمة تاريخية، لجلب عينات من سطحه لمساعدة العلماء فى معرفة المزيد من المعلومات عن القمر، وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات إنهاء أعمال مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

ومن جانبه، قدم السفير الصينى الشكر للوزارة وللجامعات للمصرية لتقديم جميع أشكال الدعم للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدا على استمرار تعزيز التعاون فى مجال تكنولوجيا الفضاء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى احتفال الصين العام القادم بمرور 65 عام على بدء العلاقات المصرية الصينية.

ولفت السفير الصينى بالقاهرة إلى حضور الخبراء الصينيين فى يناير المقبل 2021 لاستكمال الأعمال الإنشائية لمركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية التى توقفت بسبب جائحة كورونا.

يذكر أنه تم إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية على مساحة 5000 م2 بالمدينة الفضائية، وهو يهدف إلى تجميع واختبار أقمار الاستشعار عن بعد بوزن يصل إلى 750 كجم وطاقة تجميع قمرين صناعيين فى نفس الوقت.