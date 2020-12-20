صور .. وزير الرياضة يتابع أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - ‎تابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقة كلا من خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد شعيب محافظ مرسى مطروح، فعاليات نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية، المقامة على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ.





‎ومن المقرر، أن يشهد مساء اليوم وزير الرياضة حفل الافتتاح الرسمى للأولمبياد والتى تنطلق خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجارى، بمشاركة 6 محافظات حدودية، هى: "جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، وأسوان".





‎يشار إلى أن الأولمبياد ينفذ بمشاركة ألعاب "خماسى قدم وكرة طائرة، وكرة طائرة شاطئية وتنس طاولة، وكرة سرعة كاراتيه وشطرنج، وألعاب قوى وسباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، وأن التصفيات بمشاركة ما يقارب من 11 ألف مشارك ومشاركة وذلك خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2020، حيث تم إطلاق شعلة الأولمبياد فى وزارة الشباب والرياضة فى يوم 9 نوفمبر الماضى.

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كما سيتم تقديم عروض رياضية من كلية التربية الرياضية جامعة أسوان وطلائع، وشباب من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنيه للمشغولات من أبناء 6 محافظات حدودية، ومشاركة الاتحادات النوعية"الرياضة للجميع، والاتحاد الرياضى المدرسى، والثقافة الرياضية، والملاحة الرياضية، والألعاب الإلكترونية" ببعض الأنشطة الرياضية.



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وعلى هامش متابعته افتتح وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء، ومرسى مطروح دورة تدريب فرق الجوالة بمراكز الشباب على الإغاثة أثناء الأزمات المختلفة، والتى تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرية.

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وتعتبر أولى دوراتها التدريبية المكثفة لأعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب حيث تتضمن تكوين فرق عمل فى حالات الأزمات والكوارث التى تمر بها البلاد فى وقتنا الحالى، أقيمت الدورة خلال الفتره من 16 إلى 19 ديسمبر الحالى بمحافظة جنوب سيناء بمدينه شرم الشيخ، وبمشاركة 25 من فرق الجوالة بمراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.