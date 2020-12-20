لجنة متضررى النوبة تدرس الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقى طلبات التعويض

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضررى النوبة، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وبحضور اللواء أشرف عطية عبدالبارى، محافظ أسوان وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات والجهات المعنية.





وجرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة فى المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم. كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندى"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادى الأمل" بـ محافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم فى الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضى قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضى المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال. واستعرضت اللجنة ما اتخذته من إجراءات لازمة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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