جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، وإلى شعب دولة الكويت الشقيق، فى وفاة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع السابق.





وقال الدكتور عبدالعال فى نص البرقية : "إن المغفور له الشيخ ناصر انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء ‏والإنجازات فى خدمة الوطن والمواطنين". وأردف : "إننا فى مصر لمحزنون لوفاة هذه القامة العربية الشامخة، وإذ نشاطركم الأحزان ‏فى هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن ينزله منازل ‏الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وشعب الكويت الشقيق وقيادته صبر المؤمنين".‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد العال يعزى رئيس مجلس الأمة الكويتى فى وفاة وزير الدفاع السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.