شباب البرنامج الرئاسى يزورون منطقة آثار كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبلت منطقتى آثار كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية القومى، اليوم الأحد، وفدا من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفذيين للقيادة، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المخططة لتطوير الجانب الثقافى والمعرفى لهم.





وقال الدكتور خالد أبوالحمد، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إنه خلال الجولة استمع المتدربين إلى شرح مفصل عن تاريخ مقابر كوم الشقافة الأثرية ومقبرتى الورديان والتى تجمع فى تصميمها المعمارى بين الفنّ والزخرفة الرومانية والمصرية القديمة، كما تعرفوا على أهم ما يحتوى عليه متحف الإسكندرية القومى من قطع أثرية فريدة، وحرص الوفد على التقاط الصور التذكارية لتسجيل تلك الزيارة الفريدة والممتعة. يذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر قيادية، ويدخل فى تصميمه محور خاص بتطوير الجانب الثقافى والمعرفى للمتدربين من خلال زيارات ميدانية لتعزيز الهوية المصرية.

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